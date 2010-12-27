Накануне дня памяти Блокады неизвестный выкинул гору хлеба на улицу

Пользователи соцсетей возмутились такому поступку горожанина.

В среду, 5 сентября, на Товарищеском проспекте около дома 22, неизвестный выкинул гору белого хлеба. Пользователи соцсетей возмутились такому поступку горожанина. Больше всего петербуржцев задел тот факт, что инцидент произошел накануне Дня памяти жертв блокады Ленинграда.

И этот город пережил блокаду! пишет один из пользователей

На снимке видно, что нарезка из хлеба лежит на люке.

Ранее мы сообщали о том, что новый Музей блокады обойдется в 6 миллиардов рублей.

Фото: Блокадный Дневник/ВК, Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК