СК опубликовал спецвыпуск ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда

Выпуск посвятили работе правоохранительных органов во время войны.

Во вторник, 8 сентября, на Youtube-канале программы "Следовательно" вышел специальный выпуск ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда.

Специалисты рассказали о работе правоохранительных органов в годы Великой Отечественной войны. Зрители узнают, как противостояли преступности на фронте. Сотрудники милиции участвовали во многих делах блокадного Ленинграда: от расследования тяжких преступлений до восстановления разрушенных родственных связей. Информация ценна, потому как ей делятся профессор кафедры криминалистики Военного университета МО, кандидат исторических наук и многие другие.

Посмотреть спецвыпуск можно здесь.

Фото: sledcom.ru