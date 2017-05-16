Новый Музей блокады обойдется в 6 миллиардов рублей

Также сроки окончания строительства могут сдвинуться на несколько месяцев.

Новый Музей блокады на Смольной набережной обойдется в 6 миллиардов рублей. Ою этом сообщил "Интерфакс".

Новая сумма преввышает предыдущую в 3 раза. Помимо этого Центр выставочных и музейных проектов отметил, что сроки окончания строительства могут сдвинуться на несколько месяцев.

Напомним ,что в конкурсе на строительство нового музея победил проект "Студии 44". Команда за это лето собрала около 800 экспонатов.

Ранее мы сообщали о том, что Сергей Шнуров призовет петербуржцев вспомнить о жертвах блокады.

Фото: Блокадный Дневник/ВК