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Делегация Китая прибыла на ВЭФ

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Они примут участие в форуме, который пройдет с 10-го по 13 сентября.

Делегация Китая прибыла на Восточный экономический форум (ВЭФ), который проходит во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Китайская делегация прибыла во главе с вице-премьером Госсовета республики Чжан Гоцином. Они примут участие в форуме, который пройдет с 10-го по 13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Ранее Белый дом сообщил о желании Байдена провести переговоры с Си Цзиньпином.

Видео: Telegram / Правительство Приморского края

Теги: восточный экономический форум, делегация, китай
Категории: Лента новостей, Новости России,

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