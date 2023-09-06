Белый дом сообщил о желании Байдена провести переговоры с Си Цзиньпином

Переговоры могут пройти в ближайшие месяцы.

Президент США Джо Байден намерен провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил на брифинге помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, в ближайшем будущем переговоры лидеров США и Китая пока не запланированы. Салливан подчеркнул, что Байден намерен продолжить с Си Цзиньпином их разговор, который он провел на Бали в прошлом году в рамках саммита G20. Также советник уточнил, что переговоры могут пройти в ближайшие месяцы.

Ранее в Белом доме заявили, что Байден на саммите G20 поднимет тему конфликта на Украине.

Видео: YouTube / Reuters