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Несовершеннолетними в Петербурге займется служба медиации
Вчера, 12:15
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nastya960
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Несовершеннолетними в Петербурге займется служба медиации

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В новое ведомство войдут психологи, классные руководители, педагоги.

Депутат Денис Четырбок предлагает заняться вопросами по делам несовершеннолетних специальным службам медиации. Об этом сообщают городские СМИ.

Парламентарий предлагает сформировать новое ведомство из психологов, классных руководителей, педагогов. Такая служба должна будет пресекать конфликтные ситуации, в частности, в разговорном процессе. Медиационная служба Петербурга будет схожа с московским ведомством.

ЗакС Петербурга приняло предложение к рассмотрению.

Ранее на Piter.TV: Депутаты ЗакСа попросили Беглова дать денег на ремонт пришкольных стадионов.

Фото: Piter.tv

 

 

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Теги: закс , несовершеннолетние , четырбок
Категории: Лента новостей Новости СПб

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