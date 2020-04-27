Дела против Невзорова* в Петербурге прекращены из-за отказа истца от исков

Прокуратура вела проверку в отношении покупки журналистом двух земельных участков в поселке Лисий Нос.

Три иска против журналиста Александра Невзорова*, признанного иностранным агентом, были прекращены в Петербурге из-за отказа истца от заявлений. Об этом информирует Объединённая пресс-служба судов города, пишет spb.aif.ru.

Ранее сообщалось, что прокуратура вела проверку в отношении покупки журналистом двух земельных участков в поселке Лисий Нос.

Два иска касались требования вернуть имущество, находившееся в незаконном владении, и признания права собственности. Третий иск был связан с признанием права собственности несуществующим. Производство было прекращено в связи с отказом истца от исков.

Ранее мы сообщили о том, что "Заработавшую" 7 млн на законах мироздания блогершу арестовали в Санкт-Петербурге.

Фото: комитет по природным ресурсам Ленобласти

*внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов