Действия вандалов на улице Маяковского попали на видео

Неизвестные разрисовали фасад жилого дома на улице Маяковского. Видео с камер наблюдения попали в группу "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Автором граффити был один молодой человек, двое его приятелей стояли рядом в этот момент. Один из них выступил в роли фотографа и запечатлел результат. После этого вандалы скрылись
"Нет что б что-то красивое сделать...",
— написал один из пользователей.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что активисты борются против уличной торговли у метро "Приморская".
Видео: Вадим Шалухин / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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