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Действия вандалов на улице Маяковского попали на видео

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Они разрисовали дом в темное время суток.

Неизвестные разрисовали фасад жилого дома на улице Маяковского. Видео с камер наблюдения попали в группу "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Автором граффити был один молодой человек, двое его приятелей стояли рядом в этот момент. Один из них выступил в роли фотографа и запечатлел результат. После этого вандалы скрылись

"Нет что б что-то красивое сделать...",

— написал один из пользователей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что активисты борются против уличной торговли у метро "Приморская". 

Видео: Вадим Шалухин / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: граффити
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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