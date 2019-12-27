Действия вандалов на улице Маяковского попали на видео

Они разрисовали дом в темное время суток.

Неизвестные разрисовали фасад жилого дома на улице Маяковского. Видео с камер наблюдения попали в группу "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Автором граффити был один молодой человек, двое его приятелей стояли рядом в этот момент. Один из них выступил в роли фотографа и запечатлел результат. После этого вандалы скрылись

"Нет что б что-то красивое сделать...", — написал один из пользователей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что активисты борются против уличной торговли у метро "Приморская".

Видео: Вадим Шалухин / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"