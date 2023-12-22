Действие фильма "Джуманджи" перенесли в Петербург при помощи нейросетей

Воображаемый квартал возле "Лахта Центра" превратился бы в дикий уголок природы с разными видами животных.

Идею перенести на улицы Петербурга события фильма "Джуманджи" (0+), снятого режиссёром Джо Джонстоном в 1995 году, воплотили при помощи нейросетей. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Воображаемый квартал возле "Лахта Центра" превратился бы в дикий уголок природы с разными видами животных. Также нейросети сгенерировали картинку с огромным дубом на Дворцовой площади, и набережные Канала Грибоедова, облагороженные зеленью.

Кроме того, в мире петербургского "Джуманджи" во дворах жилых домов можно было бы встретить оленей, пасущихся среди зелёных газонов.

Ранее мы сообщили о том, что студенты Петербурга и Ленобласти прошли первый этап борьбы за "Кубок умников" Сбера.

Фото: нейросеть