Студенты Петербурга и Ленобласти прошли первый этап борьбы за "Кубок умников" Сбера

Команда из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) заняла первое место и перешла во второй тур, который пройдёт весной 2024 года.

В Петербурге прошёл первый этап интеллектуального студенческого турнира Сбера "Кубок умников".

В течение нескольких часов 16 команд, в которые вошли 80 лучших по успеваемости студентов Петербурга и Ленинградской области, проверяли эрудицию, интуицию и смекалку. Ребята отвечали на вопросы из самых разных сфер жизни – музыки, литературы, науки, истории. Конечно, не обошлось без современных цифровых трендов, в том числе AI-технологий Сбера.

Команда из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) заняла первое место и перешла во второй тур, который пройдёт весной 2024 года. Сборная из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого стала второй, а команда из Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" – Санкт-Петербург – третьей.

Мы делаем молодёжные проекты вместе со студентами – они нас вдохновляют, помогают понять, что важно им самим. Такая синергия позволяет нам не только следить за трендами, но и создавать их. Например, совсем недавно, в День студента, мы совместно с правительством Петербурга запустили проект "СделAI лучше" – студенты будут создавать социальную рекламу с помощью нейросети Сбера Kandinsky, которая находится в открытом доступе. Приглашаю всех к участию – это серьёзная прокачка AI-навыков и возможность привлечь внимание к общественно-значимым проблемам через творчество. Марина Андреева, директор управления маркетинга и коммуникаций Северо-Западного банка Сбербанка

Масштабный студенческий турнир "Кубок умников" от Сбера проходит в девяти городах Северо-Запада. В нём принимают участие 1000 студентов из 112 учебных заведений. Турнир состоит из трёх этапов: квиз в каждом городе участнике, онлайн-игра между командами – победителями первого этапа, финальная битва в Санкт-Петербурге трёх сильнейших команд второго этапа (пройдёт осенью 2024 года). Команда – лидер последнего этапа – получит кубок Сбера и звание лучшего учебного учреждения Северо-Запада 2024 года по итогам турнира.

Фото: пресс-служба Сбера