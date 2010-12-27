Дегустация неизвестной жидкости в Веселом Поселке закончилась больницей. Пострадал подросток

По факту отравления несовершеннолетнего проводится проверка.

Как рассказали Piter.TV в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, с признаками отравления спиртосодержащей жидкостью подросток был госпитализирован накануне в четвертом часу утра из квартиры на улице Дыбенко.

Несовершеннолетний попал в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, 14-летний петербуржец нашел на улице бутылку и выпил из нее неизвестную жидкость.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что жертвой ДТП на Пулковском шоссе стало парнокопытное. Пользователи соцсетей вспомнили после этой аварии о предстоящем Курбан-байраме.

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