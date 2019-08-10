Жертвой ДТП на Пулковском шоссе стал баран. Или козел

Пользователи соцсетей напомнили, что приближается Курбан-Байрам.

Утром в субботу, 10 августа, очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" разместили видеоролик, где видно, как на полосе Пулковского шоссе лежит тело животного.

"На Пулковском шоссе сбили козлика (барашка) на полосе в сторону Гатчины" - написал автор видеозаписи.

В комментариях к записи возмутились, что животное с дороги оказалось убрать некому, а записывать видео очевидцы нашлись. Другие пользователи напомнили, что в понедельник мусульмане празднуют Курбан-Байрам. По религионзым традициям, в жертву приносится именно баран или овца.

Ранее Piter.TV сообщал о дорожных ограничениях и изменениях работы общественного транспорта в утро понедельника, 12 августа.

Видео: vk.com/spb_today