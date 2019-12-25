Он добавил, что региональные выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом, будут продлены.

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о выделении 1,3 миллиарда рублей Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов. Об этом политик рассказал в своём telegram-канале.

Он добавил, что его команда должна помочь людям — и для этого готова обращаться за субсидиями в правительство, к президенту, а также искать внутренние ресурсы для этого.

Накапливать долги, при этом держать высокие тарифы на тепло — не очень хорошо. Михаил Дегтярёв, врио главы Хабаровского края

Он добавил, что региональные выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом, будут продлены.

Ранее Дегтярев предложил снизить тарифы на ЖКУ для жителей Хабаровского края. подчеркнул, что понимает людей, которые не в силах платить по тарифу, так как он слишком высокий. Он предлагает это исправить.