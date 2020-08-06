Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан "навести порядок"

По его словам, на митинги в Хабаровске каждый день выходят по 20-30 человек.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского Михаил Дегтярев рассказал о просьбах местных жителей "навести порядок". По его словам, они просят его прекратить митинги в поддержку арестованного по подозрению в организации убийства экс-главы края Сергея Фургала.

Надоедают эти сигналы, митинги. Да, есть праведный гнев на арест Сергея Ивановича, на манеру, в которой это было сделано, это правда. Михаил Дегтярёв, врио главы Хабаровского края

Он в очередной раз повторил, что его это также шокировало. Однако Дегтярёв добавил, что продолжается следствие, будет суд. При этом чиновник отметил, что закрытость будущего заседания не является фактом.

По словам Дегтярёва, на митинги в Хабаровске каждый день выходят по 20-30 человек, которые мешают проезду автомобилей, поэтому их штрафуют.

Отметим, что по оценкам активистов и независимых СМИ, на акцию в поддержку Фургала ежедневно выходят тысячи жителей Хабаровска и других городов региона.

Ранее Дегтярёв не планирует повышать себе зарплату.

Видео: Instagram / degtyarev_info