Он работает в том же кабинете, что и экс-губернатор Сергей Фургал.

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв не планирует повышать себе зарплату. Об этом он рассказал журналистам.

Зарплата такая же, как и у прежнего губернатора, вы же видите, я пользуюсь всем тем же. Михаил Дегтрярёв, врио губернатора Хабаровского края

По его словам, он работает в том же кабинете, что и экс-губернатор Сергей Фургал, передвигается на тех же автомобилях. С ним ходит тот же охранник.

Увеличение своей зарплаты Дегтярёв назвал неэтичным шагом, поэтому делать этого не будет.

Ранее мы писали, что ЛДПР готова выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае.