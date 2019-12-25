Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв не планирует повышать себе зарплату. Об этом он рассказал журналистам.
Зарплата такая же, как и у прежнего губернатора, вы же видите, я пользуюсь всем тем же.
Михаил Дегтрярёв, врио губернатора Хабаровского края
По его словам, он работает в том же кабинете, что и экс-губернатор Сергей Фургал, передвигается на тех же автомобилях. С ним ходит тот же охранник.
Увеличение своей зарплаты Дегтярёв назвал неэтичным шагом, поэтому делать этого не будет.
Ранее мы писали, что ЛДПР готова выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае.
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