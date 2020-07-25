Дегтярев рассказал о поручении Путина по Хабаровскому краю

Врио дали пару недель на ознакомление с регионом.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, какие поручения ему дал президент РФ Владимир Путин в рамках работы в регионе.

Дегтярев направился в удаленные районы края и заявил, что завидует протестующим, у которых есть свободное время. Врио получил задание от президента – быстро ознакомиться с регионом и предоставить доклад. Как пишет "Комсомольская правда", Дегтяреву дали на ознакомление две-три недели.

Напомним, ранее сообщалось, что Дегтярев отказался общаться с митингующими хабаровчанами.

Видео: kremlin.ru