Дегтярев предложил отменить запрет чиновникам летать бизнес-классом

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил отменить запрет чиновникам летать в командировки бизнес-классом. Его ввёл арестованный по подозрению в убийстве экс-губернатор региона Сергей Фургал.
Проект постановления размещен на краевом портале правовой информации.
Отметим, что Фургал считал, что перелет чиновников бизнес-классом за бюджетный счёт — это несправедливость по отношению к остальным жителям Хабаровского края.
Ранее Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан "навести порядок".
Видео: Youtube/degtyarev_info
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