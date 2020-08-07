Дегтярев предложил отменить запрет чиновникам летать бизнес-классом

Его ввёл арестованный по подозрению в убийстве экс-губернатор региона Сергей Фургал.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил отменить запрет чиновникам летать в командировки бизнес-классом. Его ввёл арестованный по подозрению в убийстве экс-губернатор региона Сергей Фургал.

Проект постановления размещен на краевом портале правовой информации.

Отметим, что Фургал считал, что перелет чиновников бизнес-классом за бюджетный счёт — это несправедливость по отношению к остальным жителям Хабаровского края.

Ранее Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан "навести порядок".

Видео: Youtube/degtyarev_info