Дегтярев пообещал уехать из Хабаровского края, если оправдают Фургала

Дегтярёв назвал Фургала своим товарищем и коллегой.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал уехать из Хабаровского края, если оправдают арестованного по подозрению в организации убийства Сергея Фургала. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

Если его оправдают и он сможет принять участие в выборах, я вещи собираю и уезжаю. Михаил Дегтярёв, врио главы Хабаровского края

Он добавил, что не собирается конкурировать с Фургалом. Заявил, что он хорошо его знает, так как они два созыва вместе работали в Госдуме. Дегтярёв назвал Фургала своим товарищем и коллегой.

Об участии в выборах губернатора Хабаровского края, по его словам, Михаил Дегтярёв также не думает.

Ранее Дегтярёв заявил, что пока не будет менять команду Фургала.

Фото: pixabay.com