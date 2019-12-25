Дегтярёв заявил, что пока не будет менять команду Фургала

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что пока не будет менять команду прежнего главы региона Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийства.
- Команда Сергея Фургала, которая сегодня исполняет обязанности, работает ритмично, она имеет право продолжать трудиться. - Михаил Дегтярёв, врио губернатора Хабаровского края
По его словам, в отставку из членов команды Фургала никто не уйдёт до особых распоряжений и обстоятельств.
Дегтярёв отметил, что будет учитывать при работе критику в соцсетях от местных жителей, которая поступает в адрес правительства региона. Он пообещал проанализировать все сообщения негативного характера и внести коррективы, направленные для улучшения жизни людей. Также он добавил, что с удовольствием встретится с хабаровчанами после того, как будут решены первоочерёдные задачи.
С народом будем общаться и в социальных сетях, и посредством видеоконференций в связи с пандемией, и лично.
Михаил Дегтярёв, врио главы Хабаровского края
Он призвал митингующих на акциях в поддержку Сергея Фургала соблюдать социальную дистанцию и беречь здоровье друг друга.
Ранее в Кремле объяснили назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края.
Фото: pixabay.com
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