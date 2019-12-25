Дегтярёв заявил, что пока не будет менять команду Фургала

Он призвал митингующих соблюдать социальную дистанцию и беречь здоровье друг друга.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что пока не будет менять команду прежнего главы региона Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийства.

- Команда Сергея Фургала, которая сегодня исполняет обязанности, работает ритмично, она имеет право продолжать трудиться. - Михаил Дегтярёв, врио губернатора Хабаровского края

По его словам, в отставку из членов команды Фургала никто не уйдёт до особых распоряжений и обстоятельств.

Дегтярёв отметил, что будет учитывать при работе критику в соцсетях от местных жителей, которая поступает в адрес правительства региона. Он пообещал проанализировать все сообщения негативного характера и внести коррективы, направленные для улучшения жизни людей. Также он добавил, что с удовольствием встретится с хабаровчанами после того, как будут решены первоочерёдные задачи.

С народом будем общаться и в социальных сетях, и посредством видеоконференций в связи с пандемией, и лично. Михаил Дегтярёв, врио главы Хабаровского края

Он призвал митингующих на акциях в поддержку Сергея Фургала соблюдать социальную дистанцию и беречь здоровье друг друга.

Ранее в Кремле объяснили назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края.

Фото: pixabay.com