В Кремле объяснили назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края

Песков отметил, что одним из факторов выбора служил большой законодательный опыт Дегтярёва.

В Кремле объяснили назначение Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края. С объяснением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин, принимая данное решение, руководствовался мнением хабаровчан и политическим опытом кандидата.

Путин учитывал мнение хабаровчан при выборе и.о. губернатора. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что одним из факторов выбора служил большой законодательный опыт Дегтярёва за время работы в Государственной думе.

Ранее Михаил Дегтярев оценил обстановку в Хабаровске.

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