Михаил Дегтярев оценил обстановку в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края призвал членов местного правительства оставаться на местах до следующего распоряжения.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев оценил обстановку в регионе. В рамках своего представления коллегам чиновник заявил, что рассчитывает на восстановление порядка и "мира и согласия" на улицах Хабаровска.

Готов с вами работать день и ночью. Я вам обещаю, что свет в моем окне в рабочем кабинете на 10-м этаже будет гореть до поздней ночи Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края

Чиновник попросил всех сотрудников хабаровского правительства оставаться на рабочих местах до особого распоряжения. Он выразил благодарность всем представителям ведомств за то, что в последние дни сохраняли "в целом стабильную" обстановку в регионе.

В ЛДПР назвали кандидатов на пост врио Хабаровского края.