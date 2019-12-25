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Дегтярев ответил на призывы хабаровчан уйти с поста врио главы Хабаровского края
Сегодня, 8:09
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matveyvn

Дегтярев ответил на призывы хабаровчан уйти с поста врио главы Хабаровского края

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Он отметил, что во время утренней прогулки люди ему улыбались.

Михаил Дегтярев ответил на призывы хабаровчан уйти с поста врио главы Хабаровского края. Он сделал это во время утренней прогулки по столице региона, во время которой записал видео для своей страницы в Instagram.

Те, кто кричит: "Дегтярев, уходи!". Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач.

Михаил Дегтярёв, врио губернатора Хабаровского края

Он добавил, что субъект уже десять дней без руководителя и у него на столе папка документов достигла высоты в метр. Также политик пообещал выйти к протестующим, когда решит первоочерёдные задачи.

Дегтярёв отметил, что во время утренней прогулки люди ему улыбались. Он заявил, что намерен завоевать расположение хабаровчан к себе при помощи работы, открытости в общении с жителями. Политик подчеркнул, что будет и далее гулять по городу и на этих прогулках с ним можно будет поговорить.

Ранее Дегтярев пообещал уехать из Хабаровского края, если оправдают Фургала.

Фото: pixabay.com

Теги: врио, михаил дегтярев, хабаровский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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