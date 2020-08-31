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Дегтярев объявил о полной отмене коронавирусных ограничений в Хабаровском крае

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Отменяется обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев объявил о полной отмене коронавирусных ограничений в регионе с 4 сентября.

Заявление политик сделал в своём Instagram.

По словам Дегтярёва, в Хабаровском крае правительство даст гражданам "некоторые рекомендации". При этом ограничения могут вернуть, если в регионе будет наблюдаться рост числа заболеваний COVID-19. Дегтярёв сказал, что не хотел бы такого сценария.

С 4 сентября на территории края разрешено проведение массовых мероприятий.

Михаил Дегтярёв, врио губернатора Хабаровского края

Также отменяется обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет. При этом масочный режим на предприятиях и социальное дистанцирование по-прежнему обязательны.

Ранее Дегтярев пригласил протестующих войти в "Народный совет".

Видео: Instagram / degtyarev_info
 

Теги: дегтярёв, режим самоизоляции, хабаровский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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