Дегтярев объявил о полной отмене коронавирусных ограничений в Хабаровском крае

Отменяется обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев объявил о полной отмене коронавирусных ограничений в регионе с 4 сентября.

Заявление политик сделал в своём Instagram.

По словам Дегтярёва, в Хабаровском крае правительство даст гражданам "некоторые рекомендации". При этом ограничения могут вернуть, если в регионе будет наблюдаться рост числа заболеваний COVID-19. Дегтярёв сказал, что не хотел бы такого сценария.

С 4 сентября на территории края разрешено проведение массовых мероприятий. Михаил Дегтярёв, врио губернатора Хабаровского края

Также отменяется обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет. При этом масочный режим на предприятиях и социальное дистанцирование по-прежнему обязательны.

Ранее Дегтярев пригласил протестующих войти в "Народный совет".

Видео: Instagram / degtyarev_info

