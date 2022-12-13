Дефицит молодых кадров в сфере IT произошёл на рынке труда Петербурга

На одно рабочее место без опыта работы претендуют 18 соискателей.

В Петербурге обнаружилась нехватка рабочих мест для молодых специалистов в IT-секторе. Судя по данным аналитиков hh.ru, на одно рабочее место без опыта работы претендуют в среднем 18 соискателей.

При этом, если рассматривать IT-сферу Северной столицы в целом, то конкуренция не превышает четырех кандидатов на вакансию. То есть, дефицит коснулся исключительно "джуниоров". По этому показателю город обогнал Москву, где на 1 место приходится 17 молодых специалистов. В среднем по стране конкуренция оценена в 7,9 человек на место.

Эксперты полагают, что ситуация сложилась из-за увеличения числа соискателей, которое произошло вместе с открытием большого числа онлайн-площадок по подготовке программистов. Кроме того, в начале 2023 года в Петербурге происходило снижение спроса на молодых "айтишников". За 3 месяца он сократился с 10% до 6%.

Ранее мы сообщили о том, что более половины родителей в Петербурге поддерживают создание школьных театров.

Фото: Piter.TV