В АПК Ленобласти недостаёт 600 квалифицированных кадров

На данный момент наблюдается отток мигрантов, которые занимают примерно 40% рабочих мест в сферах растениеводства, животноводства и пищевой перерабатывающей промышленности региона.

В АПК Ленинградской области наметился дефицит кадров. По данным главного специалиста ГКУ ЛО "Агентство по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса" Ульяны Ходзицкой, регион нуждается в 600 высококвалифицированных профильных специалиствх.

В общей сложности потребность кадров в секторе АПК Ленобласти на период 2023-2024 годов составляет 2,5 тыс. человек.

На данный момент наблюдается отток мигрантов, которые занимают примерно 40% рабочих мест в сферах растениеводства, животноводства и пищевой перерабатывающей промышленности региона. Это происходит из-за недостаточной заработной платы.

Ранее мы сообщили о том, что с дорог Ленобласти убрали более 6 тыс. вывесок с незаконной рекламой.

Фото: Pxhere