В АПК Ленобласти недостаёт 600 квалифицированных кадров

В АПК Ленинградской области наметился дефицит кадров. По данным главного специалиста ГКУ ЛО "Агентство по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса" Ульяны Ходзицкой, регион нуждается в 600 высококвалифицированных профильных специалиствх.
В общей сложности потребность кадров в секторе АПК Ленобласти на период 2023-2024 годов составляет 2,5 тыс. человек.
На данный момент наблюдается отток мигрантов, которые занимают примерно 40% рабочих мест в сферах растениеводства, животноводства и пищевой перерабатывающей промышленности региона. Это происходит из-за недостаточной заработной платы.
Ранее мы сообщили о том, что с дорог Ленобласти убрали более 6 тыс. вывесок с незаконной рекламой.
Фото: Pxhere
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