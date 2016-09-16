Стали известны отрасли с самым острым дефицитом кадров в Петербурге

Больше всего в городе страдает розничная торговля, на которую не более двух резюме от кандидатов.

В городе на Неве перечислили отрасли, испытывающие наиболее сильный дефицит кадров. Согласно данным сервиса hh.ru, всего на петербургском рынке труда насчитывается около шести таких профессиональных областей.

Острым дефицитом кадром считается ситуация, когда на вакансию в отрасли приходится от 1,9 до четырёх человек на вакансию. Больше всего в городе страдает розничная торговля, на которую не более двух резюме от кандидатов. В сфере автосервиса на одну вакансию в среднем приходится 2,2 резюме, а рабочий персонал имеет 2,8 резюме на вакансию. В сфере продаж показатель составил 3,4 резюме на вакансию.

Ещё более тяжёлая ситуация наблюдается в случае, если на вакансию приходится от четырёх до 7,9 резюме. В такой ситуации находятся 11 сфер в Северной столице, в том числе, строительство, общепит, финансы и бухгалтерия, безопасность, закупки, страхование, спорт.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на сборщиков и комплектовщиков товаров в Петербурге вырос перед Новым годом.

Фото: Piter.TV