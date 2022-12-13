Дефицит бюджета в Ленобласти достиг 6,6 млрд рублей

С начала 2023 года дефицит бюджета Ленобласти составил 6,6 млрд рублей, что составляет 56% от общего расчётного показателя на все 12 месяцев. Об этом сообщил губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко в ходе заседания правительства.
Также данные опубликованы на сайте "Открытый бюджет Ленобласти". Отметим, что плановый показатель на весь 2023 год составляет 11,69 млрд рублей. Таким образом, за первые 3 месяца регион подошёл к критической отметке.
Судя по данным газеты "Ведомости", правительство региона намерено занять средства у федеральной казны.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти почти 17 тыс. школьников будут сдавать ГИА.
Фото: Pxhere
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