Дефицит бюджета Петербурга окажется рекордным в 2023 году

Показатель практически достигнет 147 млрд рублей

В 2023 году дефицит бюджета Северной столицы приблизится к 147 млрд рублей, что станет рекордным для города показателем. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

При этом, за предстоящие 12 месяцев в городскую казну планируют внести 1048,5 млрд за год. Максимальные траты составят 1195,3 млрд. Таким образом, доходы оказались на 5% меньше, чем в 2022-ом, а расходы в сравнении с текущим годом возросли на 12%. Есть вероятность, что в бюджет ещё будут вноситься корректировки.

Отмечается, что самым затратным показателем для города станет транспортная инфраструктура. Также большую часть средств передадут на развитие образования (строительство школ и детских садов, премии учителям и педагогам). Тройку наиболее больших вложений бюджета в 2023-ем замыкают расходы на здравоохранение и соцподдержку горожан.

Ранее мы сообщили о том, что за 2022 год петербуржцы получили более млрд рублей штрафов за неуплату парковки.

Фото: Piter.TV