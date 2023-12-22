Число дефектов на воздушных линиях в Петербурге удалось сократить на 36%

Улучшение показателей достигнуто благодаря системной замене неизолированного провода на самонесущий изолированный.

Количество дефектов на воздушных линиях наружного освещения в Петербурге в 2023 году снизилось на 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Сергея Дрегваля.

За 2022 год было зафиксировано 202 случая нарушения работы линий, в то время как в 2023 году число дефектов сократилось до 129 случаев. Улучшение показателей достигнуто благодаря системной замене неизолированного провода на самонесущий изолированный. В течение года в городе было заменено более 360 км воздушных линий, из которых 174 км находятся в курортном районе, 55 км – в Красногвардейском и Невском районах, 47 км – в Выборгском и Калининском районах.

Особенностью нового провода стал специальная полимерная оболочка, которая обеспечивает надежную работу линий даже при падении веток и деревьев на провода, а также при налипании снега. Помимо этого, значительно снижается вероятность возникновения электротравм.

Ранее мы сообщили о том, что новую схему петербургского метро начнут размещать на станциях с 30 января.

Фото: Telegram / Сергей Дрегваль