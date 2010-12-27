Также главный волшебник страны поздравит пациентов Ленинградской областной детской клинической больницы, детского хосписа, детской городской больницы № 1 и детской больницы Святой Марии Магдалины.

В четверг, 19 декабря, стало известно о том, что Дед Мороз прилетит в Петербург на волшебном самолёте и зажжёт огни на городской ёлке. Об этом сообщили в городском комитете по культуре.

Известно, что 21 декабря главный волшебник страны поздравит пациентов Ленинградской областной детской клинической больницы, детского хосписа, детской городской больницы № 1 и детской больницы Святой Марии Магдалины. После Дед Мороз отправится на Дворцовую площадь, где зажжет огоньки на "зеленой красавице".

"В 18:00 почётный гость из Великого Устюга прилетит на Дворцовую на волшебном самолёте, зажжёт огни на главной городской ёлке и тем самым откроет программу новогодних праздников в Северной столице", —сказано в сообщении.

Напоним, что в этот же день в петербурге состоится традиционный забег дедов морозов. Посмотреть на бегущих Дедов Морозов придут более 45 тысяч зрителей. Участники пробегут от Дворцовой площади по Миллионной улице через Аптекарский переулок мимо Мойки.

Ранее мы сообщали о том, что Деда Мороза и Йуолупукки встретили на границе.

Фото:visit-petersburg.ru