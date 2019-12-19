Видео: встреча Деда Мороза и Йуолупукки на границе

В Выборгском районе Ленинградской области прошла традиционная встреча двух главных сказочных волшебников финской и русской культур.

В среду, 18 декабря, на границе России и Финляндии встретились Дед Мороз и Йолупукки. Встреча состоялась возле МАПП "Брусничное", мероприятие прошло в торжественной атмосфере. Вместе с Йолупукки российскую границу пересекли детские творческие коллективы из Финляндии. Вместе с российскими сверстниками они исполнили рождественские хоры и новогодние песни.

В этом месте два главных зимних волшебника двух стран встречаются ежегодно. Мероприятие поддерживает администрация Выборгского района. В этот раз Дед Мороз и Йолупукки были особенно рады встречи: помимо приветственных объятий маги зимы долго и увлеченно общались друг с другом.

По тардиции, Дед Мороз и Йолупукки озвучали пожелания народам двух стран на Рождество и Новый год. Помимо здоровья, счастья и благосостояния оба волшебника пожелали людям разных государств жить в мире и дружбе.

Видео: Piter.TV