Дебошир распылил газ в лицо другому водителю во время ссоры на Арсенальной набережной

Участника жёсткого дорожного конфликта задержали.

В Калининском районе Санкт-Петербурга полиция задержала участника дорожного конфликта, применившего перцовый газ против другого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл 5 февраля у дома 13 на Арсенальной набережной. По версии следствия, 23-летний мужчина, находившийся за рулём автомобиля каршеринга, в ходе конфликта с другим участником движения, 27-летним водителем, распылил в его сторону газовый баллончик, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавший с химическими ожогами глаз самостоятельно обратился за медицинской помощью. После оказания необходимой помощи его состояние было признано удовлетворительным, и он был отпущен из медучреждения.

Уже на следующий день, 6 февраля, в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан полицейскими. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия"). Задержанный содержится в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Ранее Piter.TV сообщал, что юрист семьи погибшего 9-летнего Паши опроверг обвинения в адрес родителей.

Фото: Piter.TV