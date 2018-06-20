Дебаты в Украине: подведение итогов

В этом материале мы подведем итоги дебатов в Украине, которые завершились накануне между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Накануне на стадионе "Олимпийский" в Киеве прошли дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Место было выбрано вторым кандидатом еще 3 апреля.

За пару часов до начала дебатов Петр Порошенко собрал своих сторонников на площади Независимости (майдане Незалежности) в центре Киева и обратился к ним в рамках акции "Защити Украину". Он отметил, что выбирать народ будет не кандидатов, а судьбу для страны. Также Порошенко призывал присутствующих обязательно посетить выборы 21 апреля. В центре Киева, помимо сторонников действующего президента, также сформировалась колонна украинских националистов в камуфляже и с красно-чёрными флагами ультраправых организаций.

На стадион начали прибывать люди еще с 16 часов. С символикой партии проходить было нельзя, из атрибутов разрешалось иметь только украинский флаг, пишет RT. Отметим, что по всему центру города было очень много полиции, охранялась и территория стадиона, и близлежащие локации.

Владимир Зеленский прибыл на стадион в сопровождении кортежа из пяти автомобилей, а также машин полиции.

Согласно жеребьевке, первой выступала команда Зеленского. С самого начала выступления Зеленский заявил, что его позиция "за" Порошенко была ошибочной, как и большинства украинских граждан. Зеленский говорил о пробелах действующего президента, включая войну в Донбассе, измену идеям "майдана" и другие.

Порошенко был более жестким, иногда переходил на крик. Он обвинял Зеленского в том, что тот не служил и не сможет исполнять роль главнокомандующего.

На протяжении всех дебатов Зеленский задавал Порошенко неудобные вопросы, в том числе про войну, которая до сих пор не закончилась. В ответ на это действующий глава обвинил Зеленского, что на момент начала войны он находился в России, однако Зеленский опроверг эту информацию.

Во втором туре Зеленский отметил, что Порошенко, возможно придется встретиться с прокурором. Также он заявил, что Украина идет в Европу и он будет защищать европейский выбор. Помимо этого, Зеленский сказал, что идет только на один срок и через пять лет у власти будет другой презедент.

Затем разговор перекинулся на журналистику. Порошенко рассуждал о журналистской свободе во время "майдана", Зеленский говорил, что украинское телевидение принадлежит олигархам.

Когда разговор коснулся военных вопросов, Зеленский встал на колени " перед каждым ребёнком, чей отец погиб на войне, и перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа или отца", приглашая сделать Порошенко то же самое. Оба кандидата опустились на колени. Правда, Петр Порошенко развернулся в противоположную от основной толпы сторону.

В заключении Зеленский отметил сильные и слабые стороны политики Петра Порошенко и пообещал закончить войну в Донбасе. Порошенко настаивал на том, что Зеленский - проводник олигархов. После чего Порошенко предложил Зеленскому продолжить дебаты на общественном телевидении.

Видео: Instagram/odessa.ph