Дебаркадеры "Каспий" и "Ладога" передали в собственность Петербурга

В ближайшее время на объектах планируют провести реконструкцию.

Как сообщили в пресс-службе Комитета имущественных отношений Петербурга, причальные комплексы с дебаркадерами "Каспий" и "Ладога" перешли в собственность города.

Оба объекта, расположенные на набережной лейтенанта Шмидта и Английской набережной, ранее находились в федеральной собственности. Документы о передаче имущества подписали КИО и Межрегиональное территориальное управление Росимущества по городу и Ленинградской области. На причалах в ближайшее время планируют провести реконструкцию.

Напомним, сегодня утром, 27 марта, в Россию из США прибыла Пусковая платформа плавучего космодрома Sea Launch.

Фото: fotokto.ru