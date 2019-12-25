Дебаркадеры "Каспий" и "Ладога" передали в собственность Петербурга

Как сообщили в пресс-службе Комитета имущественных отношений Петербурга, причальные комплексы с дебаркадерами "Каспий" и "Ладога" перешли в собственность города.
Оба объекта, расположенные на набережной лейтенанта Шмидта и Английской набережной, ранее находились в федеральной собственности. Документы о передаче имущества подписали КИО и Межрегиональное территориальное управление Росимущества по городу и Ленинградской области. На причалах в ближайшее время планируют провести реконструкцию.
Напомним, сегодня утром, 27 марта, в Россию из США прибыла Пусковая платформа плавучего космодрома Sea Launch.
Фото: fotokto.ru
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