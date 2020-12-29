Давид Манукян подтвердил сообщения о свадьбе с певицей Ольгой Бузовой

Пока неизвестно, когда пара успела официально пожениться.

Блогер и певец Давид Манукян (Дава) подтвердил, что женат на телеведущей Ольге Бузовой. В этом он признался в эфире нового сезона шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1".

После выступления Давида Манукяна и Дарьи Палей один из членов жюри – хореограф Егор Дружинин спросил:

Я правильно понимаю, что Оля Бузова — ваша супруга? Егор Дружинин, хореограф

Манукян ответил, что "да". Пока неизвестно, когда пара успела официально пожениться. Недавно на отдыхе в Мальдивах пара устроила свадебную церемонию, но такой брак в России не признается официальным.

Фото: Instagram/ @dava_m