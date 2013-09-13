Датские власти не будут возобновлять вакцинацию AstraZeneca

Сёрен Брустрём считает, что стране следует продолжить вакцинацию населения другими препаратами.

Датские власти не будут возобновлять вакцинацию препаратом шведско-британской компании AstraZeneca. Такое заявление на пресс-конференции сделал местный глава управления системы здравоохранения Сёрен Брустрём. Специалист полагает, что постановление правительства обосновано из-за редких случаев образования тромбозов у привившихся пациентов.

AstraZeneca исключена из датской программы вакцинации. Существует связь между редкими, однако тяжелыми, случаями образования тромбов, кровотечений и низкого количества тромбоцитов и вакцины против COVID-19 от AstraZeneca. Сёрен Брустрём, представитель управления здравоохранения Дании

Эксперт уверен, что Дания хорошо контролирует распространение коронавируса по стране, а также имеет другие препараты для вакцинирования населения. Прививочная кампания будет продолжена без разработки от AstraZeneca. Власти совместно с национальным регулятором по лекарственным препаратам считают, что у AstraZeneca больше преимуществ, чем недостатков, но каждая страна вправе принимать решение о вакцинации самостоятельно.

Дания приостановила использование вакцины AstraZeneca из-за пугающего последствия.

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