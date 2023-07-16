"Алые паруса" состоятся в Петербурге 27 июня
В Петербурге дан старт подготовке к ежегодному празднику выпускников "Алые паруса". Губернатор Александр Беглов объявил, что в этом году главное событие для школьников города состоится 27 июня.

Этот праздник по праву считается визитной карточкой Северной столицы. Традиция, возрождённая в 2005 году благодаря совместным усилиям Акционерного Банка "РОССИЯ", Правительства города и Пятого канала, давно переросла рамки обычного мероприятия. 

"Алые паруса" — это символ преемственности поколений, который ежегодно собирает ключевые награды в сфере организации событий и задает высочайшую планку для индустрии развлечений.

Ранее мы сообщили о том, что Алые паруса и ПМЭФ вошли в топ-25 ключевых мероприятий Петербурга.

Фото: Piter.TV 

