Дарье Апахончич* не удалось обжаловать решение Минюста о внесении ее в реестр иноагентов

Суд получил документы с подтверждением иностранного финансирования, говорится в официальном сообщении.

Художнице Дарье Апахончич (внесена Минюстром в реестр СМИ-иноагентов) не удалось обжаловать решение о присвоение ей статуса иностранного агента. Об этом 22-го октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Апелляцию рассматривал Санкт-Петербургский городской суд. Истец была недовольна решением, которое 13 мая вынес Ленинский районный суд. Он признал, что внесение художницы в реестр Министерством юстиции РФ было законным. Обжаловать решение не удалось.

Суд получил ответы от Росфинмониторинга и ГУ МВД по СПб и ЛО. Представитель [прим. истца] возражал против их приобщения. Суд приобщил. В документах указаны данные о получении Апахончич денежных средств из-за границы. объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, Дарью Апахончич внесли в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в декабре 2020-го года. На данный моментв списке 88 физических и юридических лиц.

Фото: Facebook / Дарья Апахончич (внесена Минюстром в реестр СМИ-иноагентов)