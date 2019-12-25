Это паспортные данные, электронные адреса и номера телефонов.

Данные россиян, желающих взять кредит, утекли в интернет. Об этом пишет РБК.

По данным издания, в сеть попали персональные данные граждан, которые брали или оформляли микрозаймы в 2017-2019 годах. Они выставлены на продажу — за них предлагают заплатить 12 миллионов рублей. Предполагается, что утечка произошла по вине одной из микрофинансовых организаций.

В базе содержатся паспортные данные заёмщиков, их электронные адреса и номера телефонов, а также номера электронных кошельков. Бесплатная версия пакета содержит информацию об 1,8 тысяче человек. По ней видно, что большинство граждан на сайт "привёл" маркетплейс "Юником 24".

В компании изданию РБК рассказали, что идентификационный код пользователей принадлежит одному из партнёров. Его имя не назвали.

Ранее в Петербурге выявили сеть мошенников, промышляющих БАДами и лжекомпенсациями.