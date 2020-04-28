В Петербурге выявили сеть мошенников, промышляющих БАДами и лжекомпенсациями

За несколько лет аферисты обманули множество пенсионеров и "заработали" десятки миллионов рублей.

В Петербурге пресекли деятельность банды мошенников, промышляющих продажей биологически активных добавок (БАД) и хищением денег под видом компенсации. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как выяснили полицейские, мошенники размещали в газетах рекламных объявления о своих БАДах, получали звонки от пенсионеров из Петербурга и других регионов России и отправляли старикам дешевые средства за огромные суммы. Сами злоумышленники в телефонных разговорах представлялись врачами и заверяли, какая польза кроется в добавках. Товары пенсионерам доходили с почтой или курьерами, однако позднее мошенники приступали ко второму этапу. Диспетчеры обзванивали клиентов и, предлагая установить некачественную продукцию и возместить затраты, рассказывали о полагающейся покупателям компенсации. Те же люди "переодевались" в работников банков или страховых организаций и вынуждали пенсионеров заплатить за операции по компенсациям. Таким образом, старики теряли единоразово от 10 до 50 тысяч рублей и, естественно, не получали никаких компенсаций. Выманивание денег в отношении некоторых людей продолжалось годами. Одна из жертв, живущая в Красносельском районе Петербурга, за полтора года перевела аферистам почти 8 миллионов рублей и влезла в долги и кредиты.

Полиция установила, что злоумышленники причастны минимум к 18 преступным эпизодам с 2016 года, ущерб оценивается в десятки миллионов рублей. Ежедневно мошенники получали порядка 150-300 тысяч рублей нелегального заработка. В крупную банду входит около 20 человек в возрасте от 26 до 72 лет, каждый из который занимает свою должность: курьера, диспетчера, бухгалтера, закупщика БАДов. Офисы для преступной деятельности находились в бизнес-центрах Выборгского района города, продажа БАДов маскировалась под легальную благодаря учреждению коммерческих организаций, выдаче клиентам бумаг и чеков. Установлено, что главами обманного бизнеса являются 44-летний уроженец Петрозаводска и 51-летний уроженец Читинской области, второй ранее привлекался к ответственности за поддельные документы.

Возбуждено три уголовных дела о мошенничестве, в полицию доставлено 22 человека, 11 из них задержаны. Расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали, что Ленинградский зоопарк предупредил петербуржцев об интернет-мошенниках.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области