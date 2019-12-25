Ленинградский зоопарк предупредил петербуржцев об интернет-мошенниках

Неизвестные хитрецы выступают от имени зверинца и собирают пожертвования.

В Ленинградском зоопарке предупредили петербуржцев о мошенниках, притворяющимися сотрудниками зверинца. Соответствующее сообщение появилось в официальной группе зоопарка "ВКонтакте" 8 апреля.

Настоящие сотрудники рассказали, что от их имени выступают неизвестные люди и просят неравнодушных горожан пожертвовать деньги на работу зоопарка, пока тот временно закрыт из-за коронавируса. В зверинце поблагодарили петербуржцев за бдительность и беспокойство о подопечных зверях, но опровергли свою "денежную" деятельность и призвали остерегаться мошенников.

Это не правда! Пожалуйста, не подавайтесь на уловки мошенников и не переводите ваши средства на сомнительные банковские счета и карты! – сказали сотрудники.

Ранее мы рассказывали, как в Петербурге мошенник списал с карты пенсионерки 50 тысяч рублей.

Фото: Ленинградский зоопарк / "ВКонтакте"