В Петербурге мошенник списал с карты пенсионерки 50 тысяч рублей

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 4 апреля в полицию с заявлением обратилась женщина 1941-го года рождения.
Она сообщила, что на её мобильный телефон поступил звонок от незнакомого мужчины. Он представился сотрудником банка. В ходе разговора пенсионерка сообщила мошеннику номер своей банковской карты. После чего с ее карты списалось 49086 рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили, что мошенники украли у пенсионеров 1,5 миллиона за сутки.
Фото: Pixabay
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