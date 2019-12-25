В Петербурге мошенник списал с карты пенсионерки 50 тысяч рублей

Он представился сотрудником банка.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 4 апреля в полицию с заявлением обратилась женщина 1941-го года рождения.

Она сообщила, что на её мобильный телефон поступил звонок от незнакомого мужчины. Он представился сотрудником банка. В ходе разговора пенсионерка сообщила мошеннику номер своей банковской карты. После чего с ее карты списалось 49086 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что мошенники украли у пенсионеров 1,5 миллиона за сутки.

Фото: Pixabay