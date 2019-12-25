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В Петербурге мошенник списал с карты пенсионерки 50 тысяч рублей
Сегодня, 14:56
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ruzannar

В Петербурге мошенник списал с карты пенсионерки 50 тысяч рублей

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Он представился сотрудником банка.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 4 апреля в полицию с заявлением обратилась женщина 1941-го года рождения.

Она сообщила, что на её мобильный телефон поступил звонок от незнакомого мужчины. Он представился сотрудником банка. В ходе разговора пенсионерка сообщила мошеннику номер своей банковской карты. После чего с ее карты списалось 49086 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что мошенники украли у пенсионеров 1,5 миллиона за сутки.

Фото: Pixabay

Теги: банк, мошенник, пенсионер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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