Мошенники украли у пенсионеров 1,5 миллиона за сутки

Преступники представлялись сотрудниками банка.

Как стало известно Piter.tv, 3 апреля в полицию поступило несколько однотипных сообщений от пенсионеров в возрасте от 60 до 80 лет. Всем им звонили телефонные мошенники, которые представились сотрудниками банка.

Преступники предупреждали, что кто-то пытается взломать карту, потому необходимо установить защиту или перевести деньги на другой счет. Всего преступники смогли украсть около 1,5 миллиона рублей у семерых доверчивых пенсионеров.

Напомним, что настоящие сотрудники банка никогда не просят называть секретные данные карты (ПИН, CVV или CCV, код из СМС и прочее). Если у вас возникают сомнения, прерывайте разговор и сами перезванивайте в банк.

Ранее мы писали, что в Петербурге мошенник списал 100 тысяч рублей с карты пенсионерки.

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