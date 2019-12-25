В Петербурге мошенник списал 100 тысяч рублей с карты пенсионерки

Он представился сотрудником банка.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 3 апреля в полицию обратилась женщина 1948-го года рождения.

Она сообщила, что на её мобильный телефон позвонил незнакомый мужчина и представился сотрудником банка. После чего он сообщил, что с её счета пытаются снять деньги, поэтому необходимо установить защиту на все банковские карты.

Пенсионерка сообщила мошеннику пин-код своей карты. Со счёта сразу же было списано 107 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в Выборгском районе Петербурга пожилой мужчина стал жертвой мошенника.

Фото: Pixabay