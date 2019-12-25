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77 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Ленобласти к 7 мая
Сегодня, 10:21
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kraratau27

77 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Ленобласти к 7 мая

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Общее число выявленных больных коронавирусом понемногу снижается.

В Ленинградской области продолжают регистрировать новые случаи распространения коронавирусной инфекции среди населения. По данным Роспотребнадзора, всего за 6 мая удалось выявить 77 заразившихся - на 4 меньше, чем за прошлый день. Большое количество заболевших по-прежнему отмечается во Всеволожском районе: 5 случаев в Мурино, 6 - в Кудрово, 4 - во Всеволожске, 3 - в Сертолово, по 2 случая зафиксировано в Новом Девяткино и поселке имени Свердлова. В Выборге и Гатчине коронавирусную инфекцию обнаружили у 8 и 6 человек, соответственно.

По состоянию на 7 мая, всего в Ленобласти зафиксировано 43176 случаев коронавируса. 39957 человек вылечились. 

Тестирование на коронавирус продолжается в Петербурге и области. 

Фото: Pixabay 

 

Теги: covid-19, коронавирус, ленобласть, новые случаи заболевания covid-19
Категории: Новости Ленинградской области,

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