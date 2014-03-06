За последние сутки на коронавирус протестировали 9 тыс. петербуржцев

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 9199 человек. Об этом в среду, 5 мая, сообщили в пресс-службе губернатора города.

Известно, что обработано 12447 вызовов по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Также стало известно, что отныне по этому же номеру можно не только уточнить информацию по COVID-19, но и записаться на приём к врачу. Ранее мы писали, что за первые три дня работы по номеру к специалисту записали 150 человек.

Фото: Piter.tv