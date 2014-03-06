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За последние сутки на коронавирус протестировали 9 тыс. петербуржцев
Сегодня, 10:17
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kraratau27

За последние сутки на коронавирус протестировали 9 тыс. петербуржцев

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По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 9199 человек. Об этом в среду, 5 мая, сообщили в пресс-службе губернатора города. 

Известно, что обработано 12447 вызовов по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. 

Также стало известно, что отныне по этому же номеру можно не только уточнить информацию по COVID-19, но и записаться на приём к врачу. Ранее мы писали, что за первые три дня работы по номеру к специалисту записали 150 человек.

Фото: Piter.tv 

Теги: ковид, статистика
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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