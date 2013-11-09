По номеру "122" теперь можно записаться на прием к врачу

За первые три дня работы по номеру к специалисту записали 150 человек.

С мая по номеру "122" можно будет не только записаться на вакцинацию от коронавируса, но и записаться на прием к врачу в поликлинику. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Записать пациента можно будет при наличии свободных талонов. По такому же принципу ведется запись и на портале "Здоровье петербуржца". Если талончиков нет, то заявка попадает в лист ожидания. Как только он появится, с петербуржцем свяжется представитель поликлиники.

За первые три дня с начала работы сервисом воспользовались 150 человек.

Напомним, что с 4 по 7 мая поликлиники работают в обычном режиме.

Фото: Piter.TV