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По номеру "122" теперь можно записаться на прием к врачу
Сегодня, 14:57
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По номеру "122" теперь можно записаться на прием к врачу

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За первые три дня работы по номеру к специалисту записали 150 человек.

С мая по номеру "122" можно будет не только записаться на вакцинацию от коронавируса, но и записаться на прием к врачу в поликлинику. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Записать пациента можно будет при наличии свободных талонов. По такому же принципу ведется запись и на портале "Здоровье петербуржца". Если талончиков нет, то заявка попадает в лист ожидания. Как только он появится, с петербуржцем свяжется представитель поликлиники.

За первые три дня с начала работы сервисом воспользовались 150 человек. 

Напомним, что с 4 по 7 мая поликлиники работают в обычном режиме.

Фото: Piter.TV

Теги: запись к врачу, поликлиника, цифровизация
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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