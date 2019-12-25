Обычные покупатели смогут воспользоваться платформой — например, оформить через неё лицензию на оружие в режиме онлайн.

Данные о гражданском оружии соберут в единую IT-систему, которая будет создана для Росгвардии к концу 2020 года. Разработкой займётся научно- исследовательский институт "Восход". При помощи платформы силовое ведомство в режиме онлайн сможет отслеживать нахождение гражданского оружия в России. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Система будет состоять из двух частей. Одна будет предназначена для силовиков. Вторая - для производителей оружия и частных охранных предприятий. После запуска платформа производители и продавцы оружия, стрелковые клубы и охранные компании смогут отследить каждую единицу оружия до конечной продажи, после которой данные о покупателе поступят в систему Росгвардии.

Отмечается, что и обычные покупатели смогут воспользоваться платформой — например, оформить через неё лицензию на оружие в режиме онлайн.

Ранее мы писали, что сотрудников Росгвардии обяжут представляться гражданам.