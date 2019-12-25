Дания дольше других стран не выдавала разрешение на строительство международного газопровода.

Дания вновь будет решать судьбу "Северного потока-2". Об этом пишет ToDay News Ufa.

Сообщается, что именно Дания дольше других стран не выдавала разрешение на строительство международного газопровода.

До этого РБК писал, ссылаясь на пресс-службу СП-2, что действующее разрешение от Дании касается только кораблей, которые оснащены системой динамического позиционирования. Такая, к примеру, есть у судна "Фортуна", которое стоит в немецком порту и не может приступить к строительным работам.

Ранее "Газпром" начал демонтаж трубопровода для транзита через Украину.