Дания вновь будет решать судьбу "Северного потока-2". Об этом пишет ToDay News Ufa.
Сообщается, что именно Дания дольше других стран не выдавала разрешение на строительство международного газопровода.
До этого РБК писал, ссылаясь на пресс-службу СП-2, что действующее разрешение от Дании касается только кораблей, которые оснащены системой динамического позиционирования. Такая, к примеру, есть у судна "Фортуна", которое стоит в немецком порту и не может приступить к строительным работам.
Ранее "Газпром" начал демонтаж трубопровода для транзита через Украину.
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