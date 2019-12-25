Дания настаивает на ограничении выдачи виз российским туристам

Дания выступила за ограничение выдачи шенгенских виз российским туристам. Соответствующее заявление в рамках прибытия на встречу лидеров внешнеполитических ведомств Евросоюза в Праге сделал глава МИД Дании Йеппе Кофод. Чиновник сообщил о поддержке нового санкционного антироссийского предложения по визовым запретам.
Еще один новый и важный момент - обсуждение того, как ограничить въезд российских туристов в Европу. Дания имеет четкую позицию по этому вопросу: мы хотим понять, есть ли у нас общая линия по ограничению въезда россиян в Европу.
Йеппе Кофод, глава МИД Дании
Эксперт добавил, что власти Копенгагена ранее заявляли о том, что хотя Дания и считает важным контакты между людьми, однако сейчас ситуация складывается таким образом, что европейский регион могут посещать лишь богатые россияне, которые ставят перед собой шоппинг-задачи.
Глава МИД Финляндии заявил, что страна больше не получает газ из России.
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